CORONAVIRUS : Anaïs malade et recluse chez elle en Béarn

Anaïs a 20 ans. Elle vit dans un village entre Mourenx et Navarrenx en Béarn. Elle a été diagnostiquée malade du coronavirus la semaine dernière. Elle est étudiante à Dijon. Elle est rentrée chez ses parents en Béarn le lundi avant le début du confinement, sans symptôme. Ses colocataires sont tombées malades, et elle aussi. Un gros rhume, plus de goût ni d'odorat. Rien de dangereux, mais elle est condamnée à une vie de recluse chez ses parents.