Cornavirus : un uber à la mode de la valle d'Ossau

Séverine Cristal a décidé de ne pas fermer son épicerie "le panier des Pyrénées" et de livrer les rares habitants confinés aux Eaux-Bonnes et les hameau alentours.

Le système D. D comme dévouement!

C'est une exemple parmi tant d'autres de ce qui se passe depuis le confinement. Séverine Cristal est commerçante aux Eaux Bonnes dans la vallée d'Ossau au pied de l'Aubisque. Elle tient l'épicerie "le panier des pyrénées" , près de la poste. Les cures sont à l'arrêt et il n'y a quasiment personne dans le centre du village. "On est une vingtaine actuellement dans le village". Alors Séverine livre ses clients confinés ; aux Eaux Bonnes et dans les hameaux alentours (Aas ou Gourette). Elle en profite aussi pour rendre service en portant des médicaments, le journal et autres denrées dont elle ne fait pas le commerce habituellement.

En terme de rentabilité, je ne gagne rien. Je puise dans les réserves - Séverine, l'épicère des Eaux-Bonnes

"Ils sont contents de me voir" explique Séverine Copier

Vincent Casamajou Hondaa vit seul aux Eaux Bonnes. Il fait partie de ces cients livrée par Séverine. Il est en arrêt de travail. Il explique qu'il n'a pas de moyens de locomotion. "Ca me permet de rester dedans, de faire comme tout le monde".