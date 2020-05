Coronavirus : la récolte de muguet d'Abos sauvée par la générosité

Maud et Lucie Lamothe cultivent le muguet à Abos. Avec le confinement, elles ne pensaient ne pas pouvoir vendre la récolte cette année, mais une cagnotte les a sauvées.

Marie et Maud ont livré leur muguet ce jeudi

Mission accomplie pour les deux cousines Lamothe à Abos. Maud a repris l’exploitation de muguet de son grand père décédé cette année. Avec le confinement, la récolte allait lui rester sur les bras. Avec Lucie, elles ont lancé une cagnotte sur internet qui proposait aux particuliers d’acheter du muguet pour l’offrir aux soignants des Ehpad et des hôpitaux. Ce jeudi elles ont livré 48 Ehpad du Béarn et de la Soule. Maud et Lucie ont réussi leur pari.

Les deux cousines ont également livré 400 bouquets de Muguet à l’hôpital de Pau ainsi que dans trois hôpitaux de Toulouse. Ce jeudi, à l'hôpital de Pau, les 400 bouquets sont partis en dix minutes.

Maud a bien cru que le muguet 2020 allait pourrir sur pied Copier