Coronavirus : le virus est aussi actif dans la région Centre-Val-de-Loire

Alors que le conseil scientifique a estimé "hautement probable une deuxième vague à l'automne ou en hiver" en France et que le coronavirus circule de plus en plus activement sur le territoire, notre région Centre-Val-de-Loire n'échappe pas à la règle.

Il y a des chiffres qui inquiètent. Ainsi, le taux de reproduction de la Covid-19, le fameux R0, est actuellement d'1,85 en Région Centre Val-de-Loire contre 1,34 sur le reste du territoire. Laurent Habert, le directeur de l'ARS a observé une accélération de cas positifs ces derniers jours : "Depuis une quinzaine de jours, on observe une augmentation de cas positifs au coronavirus. Les tests sont beaucoup plus importants de l'ordre de 50% en plus sur le mois de juillet et c'est une bonne chose. En revanche le nombre de cas positifs augmente plus vite que le nombre de tests. Pour vous donner un ordre de grandeur entre la première quinzaine de juillet et la dernière semaine de juillet sur l'ensemble de la Région Centre, le nombre de cas positif a été multiplié par deux et demi !"

Vous n'avez plus besoin d’ordonnance pour vous faire tester

Les principaux départements touchés sont le Loiret, le Loir-et-Cher et l'Indre-et-Loire. Il est pour l'heure impossible de connaître le R0 par département. Seul un chiffre régional est communiqué.

C'est donc l'ensemble de la Région qui est impactée, raison pour laquelle il faut impérativement être encore plus vigilant en ce qui concerne les gestes barrières. Il faut savoir que vous n'avez plus besoin d'ordonnance pour vous faire tester, mais il faut au préalable prendre rendez-vous et venir avec votre carte vitale voire de mutuelle. Enfin si vous avez des symptômes il vivement conseiller de contacter votre médecin.