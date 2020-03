Coronavirus : 10.000 contrôles menés en Sarthe, 119 personnes verbalisées pour non-respect du confinement

Selon le préfet de la Sarthe Patrick Dalennes, le confinement est plutôt respecté. Les gendarmes et policiers ont mené 10.000 contrôles depuis mardi, 119 personnes ont reçu une amende pour sortie non justifiée.

Depuis la mise en place du confinement mardi, 10.000 contrôles ont été mené en France dans plusieurs points du département. 119 personnes ont été verbalisées pour sortie non justifiée a précisé le préfet de la Sarthe Patrick Dalennes. Les contrôles vont encore s'intensifier jeudi. Mais il faut que les activités économiques essentielles se poursuivent continue le préfet pour "ne pas ajouter à la crise sanitaire une crise économique".

Le confinement respecté en Sarthe

"Le sentiment que j'ai, je me suis rendu sur le terrain pour m'en rendre compte, c'est que les choses commencent à prendre dans l'esprit des Sarthois raconte le préfet de la Sarthe Patrick Dalennes. Dès le premier jour, on avait constaté qu'un certain nombre de personnes avait compris la portée de ses mesures. N'ont été verbalisées que des personnes qui remettaient ouvertement en cause l'autorité des forces de l'ordre".

200 gendarmes ont effectué des contrôles dans 25 points du département, arrêtant 5.000 véhicules depuis mardi. Les premiers chiffres de la police nationale indiquent que près de 5.000 contrôles ont eu lieu en Sarthe depuis le début du confinement.

Les syndicats de policiers se plaignent du manque de protection

Plusieurs syndicats de policiers se plaignent du manque de protection. Les forces de l'ordre effectuent les contrôles sans masque, notamment.

"Ca n'inquiète pas que les policiers reconnaît Patrick Dalennes. Dans tous les services de l'Etat, il y a cette inquiétude. Je la comprends, elle est normale. Mais il y a un besoin impératif de réserver ses masques aux soignants en contact direct avec les malades".

La Sarthe n'est pas encore en situation de crise

Selon le Préfet de la Sarthe, notre région, comme la Normandie, n'est pas encore en situation de crise comme dans le grand Est. "Nous sommes encore parmi les moins touchés, les moins concernés par le coronavirus. Mais il ne faut pas considérer que cette situation va durer. On s'attend à une augmentation comme partout ailleurs du nombre de contaminations".

Mais, "il est indispensable d'assurer l'activité économique dans des secteurs stratégiques souligne Patrick Dallennes : l'agroalimentaire, les transports, les chantiers des bâtiments et des travaux publics". Il y a des dérogations pour que l'activité économique puisse continuer. "Il ne s'agit pas d'ajouter à la crise sanitaire une crise économique de grande ampleur. Elle est déjà là. Il faut continuer les activités économiques indispensables en respectant les mesures de précaution" martèle le préfet.