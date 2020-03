Coronavirus : 10 nouveaux marchés autorisés en Savoie

Après ceux de La Bridoire et Saint-Jean d'Arvey, la préfecture de Savoie annonce lundi la réouverture des marchés dans dix communes du département. Ils correspondent à un besoin réel d'approvisionnement de la population pendant la période de confinement liée à la pandémie de coronavirus.

L'arrêté préfectoral concerne les communes suivantes : Ugine, Novalaise, la Motte-Servolex, Saint-Alban-Leysse, Moutiers, Lescheraines, Chindrieux, Les Echelles, Porte de Savoie et Beaufort.

Les Halles de Chambéry et celle d'Aix-les-Bains restent également autorisées, en respectant les consignes sanitaires en vigueur, de la même manière qu'en magasin.

En Haute-Savoie, 11 marchés ouverts

En Haute-Savoie, pas de nouvelles dérogations accordées à ce jour. Les marchés restent autorisés dans 11 communes : Annecy (Novel, Teppes, Vallon, et Vieugy), Frangy, Glières Val de Borne, Lathuile, Lucinges, Lullin, Onnion, Saint-Félix, Savigny, Scientrier et Sevrier (mercredi)