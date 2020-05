Coronavirus : 100.000 euros pour quatre associations d'aide alimentaire de la métropole de Rouen

Avec la crise sanitaire du coronavirus, c'est aussi une crise économique qui touche les plus fragiles et les associations d’aide alimentaire ont rapidement observé une augmentation du nombre des bénéficiaires de leurs actions de solidarité. La Métropole Rouen Normandie annonce ce mercredi qu'elle va "répondre à l’urgence en créant le dispositif « Solidarité alimentaire » à destination de quatre associations agissant sur le territoire métropolitain : le Secours populaire, la Banque alimentaire, les Restos du Cœur et le Secours catholique."

Le dispositif est doté d'un fonds de 100.000 euros. Cette dotation est répartie à raison de 20.000 euros pour le Secours populaire, les Restos du cœur et le Secours catholique et 40. 000 euros pour la Banque alimentaire.

Les communes de l'agglomération et les entreprises volontaires sont encouragées à rejoindre le dispositif. La filière agroalimentaire est mobilisée, en partenariat avec l'Association régionale des entreprises agroalimentaires de Normandie et le MIN de Rouen (Marché d‘Intérêt National). La contribution peut prendre la forme d'un don financier mais également de dons de denrées alimentaires. La Métropole précise que des entreprises sont déjà engagées : "NatUp et Ferrero pour des dons importants tant financier que et de denrées, mais également les Bonbons Barnier et l'entreprise Cargill pour des marchandises".