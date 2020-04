Coronavirus : 1075 patients hospitalisés en Bourgogne-Franche-Comté

Dans la région, l'Agence régionale de santé a compté ce 4 avril, 1075 personnes hospitalisées, dont 274 patients en état grave et pris en charge en réanimation. C'est 47 de plus que ce vendredi. Mais l'ARS dans son bulletin quotidien évoque "les premiers signes d'un ralentissement dans la croissance des cas de coronavirus.en réanimation dans notre région".

Vingt décès supplémentaires

Le nombre de décès dans notre région s'élève à 323 en milieu hospitalier selon ce bilan de l'ARS, soit vingt de plus que lors du précédent bilan. Et 911 personnes sont à ce jour sorties de l’hôpital.

Des professionnels de santé équipés de masques

Dans ce contexte, l'’ARS dit "veiller tout particulièrement à assurer la protection des professionnels de santé, qui ont été équipés de plus de 6 millions de masques." Et précise dans son communiqué que " 4,8 millions ont été attribués par l’Etat, dont 3,9 millions principalement destinés aux établissements de santé et aux EHPAD ainsi qu’aux professionnels du secteur médico-social, et 0,9 million par le biais des officines pharmaceutiques, à destination des professionnels de santé de ville." Une dotation qui se complète des dons (1,2 million), recueillis auprès des entreprises, administrations et particuliers.