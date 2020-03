Coronavirus : 108 nouveaux décès en 24h en France, 372 morts depuis le début de l'épidémie

"Le nombre de cas double tous les deux jours", a insisté Jérome Salomon, directeur général de la Santé jeudi soir. "Nous sommes face à une épidémie très importante, très rapide. Il faut rester chez vous, si vous voulez éviter d'autres décès" a-t-il répété jeudi soir alors que 108 patients sont décédés du coronavirus au cours des dernières 24 heures en France. Le dernier bilan officiel fait état de 372 morts depuis le début de l'épidémie. 4.761 personnes sont hospitalisées dont 1.122 en réanimation.

Le projet de loi permettant d'instaurer un "état d'urgence sanitaire", accompagné de mesures d'urgence pour soutenir l'économie, devrait être déclaré par décret vendredi. Un nouveau conseil de défense est prévu dans la matinée. Le coronavirus a fait 3.405 morts en Italie, soit plus qu'en Chine. L'Europe a dépassé la barre des 100.000 cas recensés.

Prolongation très probable du confinement en France

Alors que le confinement mis en oeuvre mardi est encore largement transgressé, les préfets ont haussé le ton ce jeudi et fermé les plages de tout l'arc méditerranéen, de la Corse et de nombreux départements de la façade atlantique. En visite à l'Institut Pasteur, Emmanuel Macron a regretté que les Français prennent "à la légère" les consignes et continuent de profiter du beau temps. Les mesures de confinement, initialement fixées pour 15 jours, seront "très vraisemblablement" prolongées.

Dans un communiqué au chef de l'Etat, l'Intersyndicale nationale des internes (Isni) a appelé les autorités à "cesser les demi-mesures et les discours équivoques" et réclamé un "confinement total et absolu de l'ensemble de la population". "Moins le confinement sera strictement appliqué, plus les réanimations seront saturées, plus nous devrons faire des choix", ont-ils prévenu.

Manque de masques de protection respiratoire

Les hôpitaux sous tension réclament toujours davantage de matériel pour protéger le personnel soignant. Répondant à leur appel, partout en France, des acteurs publics et privés se mobilisent pour récupérer des masques. Le Medef des Landes par exemple a appelé toutes les entreprises susceptibles d'avoir des stocks à les distribuer dans les hôpitaux et Ehpad. En Dordogne, la société "Caviar de Neuvic" vient d'offrir des milliers de masques chirurgicaux utilisés habituellement pour sa production d’œufs d'esturgeons à des Ehpad, crèches et aides à domicile.

"15 millions de masques chirurgicaux ont été délivrés fin février aux établissements de santé de première et deuxième ligne", a assuré le directeur général de la Santé Jérôme Salomon. "10 millions de masques chirurgicaux ont été distribués début mars aux professionnels de ville ; 10 millions de masques chirurgicaux ont été distribués il y a quelques jours à destination des établissements de santé ainsi qu'aux établissements régionaux désignés par l'Agence régionale de santé", a-t-il ajouté affirmant qu'en France, 6 millions de masques sont fabriqués par semaine, un chiffre "en progression rapide".

Reports des conseils municipaux pour désigner les maires

Le gouvernement a décidé in extremis de reporter les réunions de conseils municipaux élus au premier tour, prévues de vendredi à dimanche pour désigner les maires : elles paraissaient "aberrantes" en ces circonstances. Les équipes sortantes restent en place au moins jusqu'à la mi-mai.

De nouvelles mesures pour soutenir l'économie

Le ministre des Finances Bruno Le Maire a annoncé un renforcement du dispositif mis en place par le gouvernement pour soutenir les entreprises menacées par la crise, notamment pour le crédit inter-entreprises et les exportations. Les tribunaux de commerce ont reçu pour consigne du ministère de la Justice de ne pas ouvrir de nouvelles procédures.

Alors que les débrayages se sont multipliés depuis le début de la semaine partout dans le pays, Emmanuel Macron a appelé les salariés à poursuivre leur activité "dans le respect des règles de sécurité sanitaire". La ministre du Travail Muriel Pénicaud a rappelé que la poursuite de l'activité économique était nécessaire "pour que la nation puisse continuer à fonctionner".

Un décret va être publié "pour garantir la continuité des opérations de transport dans les meilleures conditions sanitaires" a indiqué jeudi soir le ministère de la Transition écologique et solidaire dans un communiqué. Une autorisation exceptionnelle à la circulation de tous les poids lourds sera notamment accordée par l'Etat dimanche afin de faciliter les réapprovisionnements. L'objectif est de répondre à la "nécessaire continuité des déplacements des personnes, ainsi que des approvisionnements de la population et des entreprises pour assurer le maintien de la chaîne logistique dans son ensemble".

Tension dans les prisons

Prenant le pas de la contrôleure des prisons, des syndicats et associations pressent le gouvernement d'agir pour désengorger des prisons surpeuplées, en libérant "un maximum" de détenus, afin d'éviter une crise aussi bien sanitaire que sécuritaire.

Depuis l'annonce mardi de la suspension des parloirs pour les quelque 70.000 détenus en France, qui s'ajoute à l'arrêt des activités, les tensions se multiplient dans les prisons, faisant redouter un scénario à l'italienne, où des mutineries violentes ont fait plusieurs morts. Jeudi soir, une quinzaine de détenus se sont hissés sur le toit d'un bâtiment de la prison d'Argentan (Orne), avant d'être délogés par le corps d'intervention d'élite de l'administration pénitentiaire (Eris).

Nouveaux événements annulés dont le festival de Cannes

Le Festival de Cannes ne se tiendra pas "aux dates prévues", du 12 au 23 mai mais pourrait être reporté à une date ultérieure, ont annoncé ses organisateurs jeudi soir dans un communiqué de presse précisant que : "Plusieurs hypothèses sont à l'étude afin d'en préserver le déroulement, dont la principale serait un simple report, à Cannes, fin juin - début juillet 2020".

Les Grands Prix des Pays-Bas, d'Espagne et de Monaco qui devaient se disputer en mai ont été reportés pour les deux premiers et annulé pour le troisième, ont indiqué la Fédération internationale de l'automobile (FIA) et Formula 1, le promoteur de la F1 ainsi que celui de la course monégasque.

