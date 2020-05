Coronavirus : 123 tonnes de denrées distribuées par la Banque alimentaire du Gard

3 tonnes de denrées stockées, collectées , triées et distribuées chaque jour par la Banque alimentaire du Gard. Depuis le 23 mars, ce sont 123 tonnes (83 tonnes de produits secs et 40 de produits frais) qui ont ainsi pu être fournies aux 71 associations qui travaillent avec elle sur tout le département. 20 000 personnes bénéficiaires. Un travail rendu possible par les bénévoles et les salariés de la Banque alimentaire et la Croix Rouge, venue en renfort.

Une chaîne de solidarité rendue possible grâce aux dons

Depuis le début de la crise sanitaire, la Banque alimentaire du Gard a pu bénéficier de dons de produits secs, notamment de la part de l'Europe ou de la ville de Nîmes. Le Département du Gard, la grande distribution, l'industrie agro-alimentaire, des producteurs locaux ont aussi offert plusieurs tonnes de fruits et légumes

Une collecte de printemps en préparation

Une collecte de printemps, dématérialisée est envisagée dans les drive de Nîmes et du Gard avec l’aide de l’URIOPSS (Union régionale inter-fédérale des œuvres et organismes privés sanitaires et sociaux) et de l’UNFP (Union nationale des footballeurs professionnels).