Coronavirus : 150 à 200 000 personnes sont venues se confiner en Loire-Atlantique

Selon le préfet de Loire-Atlantique, Claude d'Harcourt, 150 à 200 000 personnes sont arrivées dans le département, essentiellement sur la frange littorale, depuis l'annonce des mesures de confinement. Elles proviennent essentiellement de région parisienne "un territoire où le virus a circulé largement" souligne le représentant de l'Etat. Il ajoute que "certaines personnes qui tentaient de rejoindre la région après le début des mesures de confinement ont dû faire demi-tour sur ordre des forces de l'ordre".

Maintien des contrôles

Des consignes très strictes ont été données aux forces de l'ordre de faire respecter les mesures de confinement. L'hélicoptère de la gendarmerie survole régulièrement les plages , "qui ne sont pas un lieu de promenade et sont interdites " _r_appelle le préfet. Il ajoute que de Piriac à Pornic, la pression va se maintenir sur ces sites car "ce ne sont pas des lieux de villégiature". Selon les policiers et les gendarmes , le nombre de contrevenants en bord de mer a quand même tendance à diminuer par rapport à ma semaine dernière. L'amende coûte 135 euros. Pour l'instant, le représentant de l'Etat n'envisage pas de mesure de couvre-feu car "ça n'apporterait rien de plus"