"Les risques de contamination au coronavirus sont très faibles pour les habitants" affirme Agnès Buzyn

Contamines-Montjoie, France

Au lendemain de l'annonce des 5 cas de coronavirus détectés dans la station haut-savoyarde des Contamines-Montjoie, la ministre de la Santé s'est rendue sur place ce dimanche matin. Elle y a d'ailleurs tenu une conférence de presse pour faire un point sur les dernières informations.

Expliquer la procédure aux familles

Lors de ce point presse, Agnès Buzyn est revenue sur sa rencontre ce dimanche matin avec les familles, qui sont actuellement en train de se faire dépister. Ce sont celles dont les enfants ont été en contact avec le petit garçon de 9 ans, contaminé par le coronavirus. "Je suis venue les informer des procédures qui sont en cours, de la durée qu'il faut pour faire les tests, et leur dire que nous aurons normalement les résultats dans l'après midi ou la soirée. En fonction des résultats qui arrivent nous allons leur expliquer les procédures prévues."

Des familles « anxieuses »

Interrogée sur ces familles qui se font dépister, Agnès Buzyn sent chez elles "un peu d'anxiété mais elles sont résiliantes et acceptent la situation. Il y a un moment d'incertitude et c'est pénible pour les familles. Dans l'après midi nous aurons la totalité des réponses que nous attendons".

Les familles en priorité testées sont celles dont les enfants sont particulièrement proches du garçon contaminé et ceux qui présentent des symptômes. Lors du dépistage, les personnes sont reçues par un médecin infectiologue de l'hôpital d'Annecy, elles répondent à un questionnaire pour évaluer une éventuelle présence de symptômes puis se font prélever.

Aucun risque lorsque l’on croise une personne contaminée dans la rue » - Agnès Buzyn

La ministre a également tenu à rassurer la population. "Il n'y a aucun risque quand l'on croise les gens dans la rue, ce n'est pas cela être en contact avec une personne contaminée. Il faut être en contact étroit et soutenu. Donc aujourd'hui, les risques de contamination sont très faibles pour la population."

Enfin, Agnès Buzyn a également révélé qu'une dame, qui a récemment pris l'avion avec l'un des Britanniques contaminés s'est manifestée et passe actuellement une série d'examen.