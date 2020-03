Coronavirus : "à ce jour nous avons deux patients atteints du virus" Yann Bubien, directeur du CHU de Bordeaux

France Bleu Gironde : l'ambiance est-elle sereine aujourd'hui au CHU de Bordeaux ?

Yann Bubien : nous sommes habitués aux crises et aux difficultés sanitaires. On est également très bien formé sur les épidémies. Depuis un mois on s'organise aussi pour augmenter nos capacités et aujourd'hui nous sommes prêts.

Passer au stade 3, qu'est-ce-que ça change pour le CHU ?

Pas grand chose pour nous finalement car nous l'avions déjà anticipé. Nous avons déprogrammé toutes les opérations non nécessaires, urgentes ou graves. Au besoin nous pourrons aussi rappeler le personnel en vacances. Tout le monde est prévenu de cette situation et prêt à reprendre du service. C'est ça le stade 3.

Y-a-t-il embouteillage aux urgences ou les gens sont-ils disciplinés ?

Le message est bien passé. Nous avons moins de passages aux urgences que d'habitude. Par contre le centre 15 est débordé d'appels et je tiens à rappeler qu'il faut contacter ce numéro seulement en cas de problème médical important. Sinon, il y a un numéro vert pour les informations sur le coronavirus : le 0800 130 000.

Combien y-a-t-il de personnes atteintes du coronavirus soignées au CHU ?

Hier il y en avait trois, aujourd'hui deux. Donc on est pas encore débordé mais on sait que cela va arriver. On est en capacité d'accueillir 20 patients en réanimation et on pourra même augmenter ce nombre de lits.