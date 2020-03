Coronavirus : "Les aides à domicile ont un rôle essentiel dans cette crise" selon la CGT

Face au confinement pour lutter contre la propagation du coronavirus, les services d'aide à domicile vont devoir jouer un rôle encore plus important pour les personnes isolées, mais la profession réclame plus de protection face au virus.

Le chef de l'État a renforcé le confinement du pays, lundi soir, après une nouvelle allocution. Dès ce mardi, midi, les restrictions de déplacement s'intensifient. Dans ce contexte, de nombreuses personnes déjà isolées, le seront encore d'avantage. "Ça va changer notre façon de travailler", explique Stéphane Fustec, de la CGT des Services à la personne.

Plus de masques, de gel et de gants pour les aidants

"Les aides à domicile vont jouer un rôle essentiel dans cette crise. On va s'occuper des publics les plus fragiles, de ceux qui ne peuvent pas se déplacer et qui ont besoin d'aide et de soins au quotidien", explique Stéphane Fustec. Il n'y a pas d'arrêt pour ce personnel qui pourra se déplacer.

Tout en limitant le plus possible les contacts, les aidants sont forcément exposés. "Nous sommes confrontés à une pénurie de gel, de masques et de gants. Les aides à domicile lancent un cri d'alarme et nous disent qu'elles sont obligées de travailler sans protection. On espère que ce problème sera réglé très rapidement".