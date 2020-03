Coronavirus : "il y a encore du cash dans tous les distributeurs des banques de la région"

En pleine période de confinement pour faire face à l'épidémie de coronavirus, beaucoup de questions se posent par rapport à l'approvisionnement des banques et le report des charges pour les entreprises et les commerçants. Pour répondre à toutes ces questions, Cédric Mignon membre du directoire en charge de la banque de détail à la Caisse d'Epargne de Bourgogne-Franche-Comté était notre invité ce jeudi matin.

Peut-on continuer à retirer du cash dans les distributeurs ?

Cédric Mignon : Il y a encore du cash dans tous les distributeurs de la Caisse d'Epargne de Bourgogne-Franche-Comté et je pense que c'est aussi le cas dans tous les DAB des autres banques de notre région. On s'est organisés pour continuer l'approvisionnement et on est très sereins.

Cela veut-il dire que toutes vos agences sont ouvertes ?

Sur nos deux cents agences, seulement six agences sont fermées cela veut dire que plus de 95% de nos agences sont ouvertes dans notre région, du matin jusqu'au soir pour permettre l’accueil physique du public mais avec des règles pour assurer les consignes de sécurité. Avec du filtrage, les clients rentrent un par un et sont seuls au guichet face à l'agent, donc aujourd'hui on est très sereins.

Les gens sont-ils compréhensifs ?

Cela a été très dur mardi jusqu'à midi, beaucoup de clients étaient très pressés et cela a été difficile pour les collaborateurs mais depuis mardi après-midi, il y a beaucoup moins de monde et l'accueil est plus simple. Mais comme pour d'autres professions, comme les aides à domicile ou les caissières, je voudrais saluer le travail essentiel de tous les banquiers de proximité qui continuent d'accueillir les clients.

Peut-on venir retirer de l'argent, est-ce une raison dérogatoire pour se déplacer ?

La banque reste une activité économique essentielle comme l'a dit le gouvernement. On fait partie des commerces essentiels et on peut donc se déplacer pour aller à la banque, en cochant la case "déplacement pour des courses de première nécessité". Mais on le rappelle le plus simple c'est de faire son rendez-vous à distance, avec son conseiller attitré car c'est possible. On peut même faire du crédit immobilier, et poursuivre celui-ci s'il a été engagé il y a deux semaines avant la crise.

Quelles réponses pouvez-vous donner à un particulier ou un professionnel, qui a un crédit mais un salaire en baisse ou une entreprise avec du chômage technique ?

D'abord nous restons une banque et donc on continue notre activité de crédit, Et exceptionnellement là, nous allons leur adresser aujourd'hui un mél aux commerçants, entreprises et toutes les activités en forte baisse à cause du coronavirus, pour leur dire que nous décidé un report automatique des prochaines échéances de crédit mensuel pour les six prochains moins pour passer la crise en cours. Tous les loyers de crédits baux seront aussi reportés, pour laisser quelques semaines ou mois afin de redresser le pays. C'est une initiative de notre groupe, sans demande du client.