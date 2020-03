Coronavirus et confinement : Villeneuve-lès-Avignon se met à l'heure du couvre-feu

À son tour, la ville de Villeneuve-lès-Avignon vient de décider une mesure de couvre-feu, qui entrera en vigueur ce mardi 24 mars entre 20h et 5h du matin, tous les jours et jusqu'à nouvel ordre. Plusieurs mairies ont déjà franchi le pas ces derniers jours : Nice et plusieurs communes des Alpes-Maritimes, mais aussi Perpignan, Béziers, Nîmes, Alès, Saint-Gilles, Valence, Mulhouse ou Charleville-Mézières.

Objectif : faire respecter à la lettre la décision de confinement en interdisant tout déplacement dans les rues de la communes. Les agents de la police municipale et la police nationale auront la charge de faire respecter cette décision de couvre-feu décidée par la mairie de Villeneuve-lès-Avignon.