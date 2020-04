Coronavirus : vers un port du masque obligatoire à Paris ?

"Il faut que chacun puisse avoir une protection, et n'importe quel type de foulard ou de masque est mieux que rien" face au coronavirus, a déclaré ce mardi sur franceinfo Anne Hidalgo. La maire de Paris annonce que "deux millions de masques en tissu" vont être offerts aux Parisiens. Ils seront fabriqués par un "réseau d'une trentaine de petites entreprises de l'économie sociale et solidaire", dans "les prochains jours". Anne Hidalgo partage l'idée, mise en place notamment à Nice, de rendre le port du masque obligatoire. "Je pense qu'il faut aller dans ce sens-là."

Afin de préparer l'après confinement, les équipes de la ville de Paris travaillent aussi à la mise à disposition de gel hydroalcoolique "quasiment à chaque coin de rue", les stations de métro ou de bus, pour "avoir aussi de quoi se nettoyer les mains."

Un encadrement plus strict de la pratique du sport

Anne Hidalgo souhaite que la pratique sportive soit "concentrée" sur certains horaires pendant le confinement. "On est en train de travailler sur des horaires qui permettraient aux joggeurs de courir plus tôt le matin et plus tard le soir pour éviter qu'on ne croise les autres", a expliqué l'élue de Paris. Selon elle, il faudrait interdire la pratique sportive "entre 10h et 19h".

"Il y a des endroits où il y a des files continues de gens qui courent, ce qui est très bien pour la santé mais un peu moins pour le confinement et qui présente quand même un certain nombre de risques", constate la maire, estimant que le fait "d'accepter ce confinement, parce qu'il en va de notre santé" et parce qu'on "est quand même loin de sortir de cette crise", est aussi une façon d'être "actif" aux côtés des soignants.