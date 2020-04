Coronavirus : du pain livré à domicile à Vergèze

Il n’y a plus qu’à les distribuer !

Face à la pandémie de COVID-19, les municipalités s’organisent elles aussi. À Vergèze, dans le Gard, un dispositif est mis en place en priorité pour les personnes les plus vulnérables. Une livraison de pain est organisée chaque matin entre 8h et 9h. Les produits sont livrés "complètement emballés avec port de masques et de gants".

Pour en bénéficier, il faut réserver la veille. Le numéro : 0666 84 93 25.