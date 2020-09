Coronavirus : de nouvelles mesures plus contraignantes applicables dès ce jeudi en Vaucluse

De nouvelles mesures, plus contraignantes, viennent d'être décidées par la préfecture de Vaucluse en raison de la dégradation de la situation sanitaire. Extension du port du masque, limitation des horaires d'ouverture des bars et restaurants, annulation d'événements... Tour d'horizon.

Il fallait s'y attendre ! La pandémie gagne du terrain en Vaucluse et les comportements, individuels et collectifs ne sont certainement pas à la hauteur des enjeux sanitaires actuels. En conséquence, le préfet de Vaucluse vient de prendre de nouvelles mesures plus contraignantes et qui rentreront en vigueur dès ce jeudi 17 septembre.

port du masque obligatoire sur les parkings et dans un rayon de 30 mètres près des centres commerciaux

les cafés, bars, comptoirs, restaurants et débits de boisson devront fermer à 1 heure dans les communes de plus de 2500 habitants et à minuit dans les communes de moins de 2500 habitants

les consommations partagées (nourritures apéritives, chichas) sont interdites dans les bars et les restaurants

la vente d'alcool à emporter et la consommation d'alcool sur la voie publique sont interdites à compter de 20h dans l'ensemble du département

la fête des voisins prévue ce 18 septembre est annulée

le salon MedAgri prévu du 13 au 15 octobre au Parc des expositions d'Avignon est annulé

les grands rassemblements sont désormais limités à une jauge de 1500 personnes au lieu de 5000 qu'ils soient organisés sur la voie publique ou dans un établissement recevant du public (à l'exception des stades et des enceintes sportives)

tout espace de buvette et de restauration organisé dans le cadre d'un rassemblement doit désormais prévoir des places assises pour la consommation

les citoyens sont invités à reconsidérer l'organisation des événements festifs et familiaux lors des prochaines semaines

les communes sont invitées à activer les registres d'alerte et d'information pour les personnes âgées

les centres hospitaliers sont invités à limiter le nombre de personnes par visite pour les proches hospitalisés

4 morts de plus en une semaine en Vaucluse

Ces décisions annoncées ce mardi soir par la préfecture de Vaucluse découlent directement de la dégradation de la situation sanitaire dans le département, classé rouge en matière de circulation du virus depuis la fin août. Le taux de circulation du virus frôle désormais les 100 cas pour 100.000 habitants (96,6.) Les derniers chiffres de l'Agence Régionale de Santé font état de 4 morts de plus en l'espace d'une semaine (55 dont 6 en Ehpad) depuis le début de l'épidémie ; 56 personnes testées positives sont hospitalisées (+20 en une semaine) dont 8 en réanimation et 13 clusters (+1) sont actuellement répertoriés.

Autre indicateur parlant, le nombre de classes fermées dans les écoles du département suite à la détection d'un cas de Covid-19. Elles sont désormais au nombre de 20 dans 6 communes différentes : Avignon, Cavaillon, le Pontet, Vedène, Pertuis et Morères-les-Avignon. Liste complète à découvrir : ICI.