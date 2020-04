Jour après jour, France Bleu Saint-Etienne Loire s'efforce de relayer les initiatives des uns et des autres pendant le confinement décidé pour lutter contre le coronavirus.

Coronavirus - 16e jour de confinement : les aides et des initiatives dans la Loire et la Haute-Loire

France Bleu Saint-Étienne Loire rassemble ici jour après jour les aides et initiatives qui se mettent en place dans la Loire et la Haute-Loire pendant le confinement.

De nouvelles dérogations pour les marchés de la Loire

La liste des marchés autorisés s'est encore allongée mardi, après de nouvelles dérogations accordées par la préfecture de la Loire. Retrouvez la liste actualisée ici.

L'hôpital du Gier recrute des infirmiers et aide-soignants

L'établissement couramiaud recherche d'urgence une quarantaine de personnels et il le fait savoir sur sa page Facebook.

Les gendarmes de la Loire toujours derrière les soignants

Les gendarmes ligériens poursuivent leur tournée des établissements hospitaliers du département pour remercier les soignants, ils ont fait étape devant le CH du Forez à Feurs mardi soir.

Des messages de remerciement sur les poubelles pour les éboueurs

Ils font partie de ceux qui continuent de travailler en cette période, avec dans certaines communes un peu plus de déchets à ramasser du fait du confinement : les éboueurs poursuivent leur mission. Et depuis plusieurs jours vous les remerciez avec des messages de soutien sur vos poubelles.