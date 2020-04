Jour après jour, France Bleu Saint-Etienne Loire s'efforce de relayer les initiatives des uns et des autres pendant le confinement décidé pour lutter contre le coronavirus.

Coronavirus - 17e jour de confinement : le tour des initiatives et insolites dans la Loire et la Haute-Loire

A l'attention du facteur (et de la factrice ;) à l'entrée d'un immeuble du quartier Manufacture de Saint-Etienne.

Les pompiers de Firminy affichent leur soutien "aux soignants et à tous ceux qui travaillent"

Les pompiers du centre de secours de Firminy apparaissent dans un montage réalisé avec la participation d'une douzaine de SDIS, de services départementaux d'incendie et de secours. "Les Sapeurs-pompiers de France montrent leur soutien aux personnels soignant, mais aussi à tous ceux qui travaillent. Sur une musique de Soprano, les valeurs de solidarité et d'engagement résonnent encore plus fort !" précise le post du SDIS42.

Les gendarmes de la Loire donnent des protections au CHU de Saint-Etienne

Le magasin central du CHU de Saint-Etienne a reçu une centaine de blouses, de charlottes et de sur-chaussures de la part de la gendarmerie de la Loire et plus précisément des techniciens d'investigation criminelle. Ces protections sont issues de kits utilisés habituellement pour équiper les magistrats quand ils doivent se rendre sur une scène de crime.

Franck Honorat et son chat

L'attaquant de l'ASSE Franck Honorat enchaine les gainages sous l'oeil pas trop exigeant de son chat.

Rapsa et le pangolin

La crise sanitaire inspire le rappeur stéphanois Rapsa qui diffuse ce jeudi matin une "vidéo du petit freestyle" en réponse à un défi "24 heures pour donner le meilleur de sa plume" lancé par l'association Eclectic Arts.