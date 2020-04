Coronavirus : 18 jeunes de la Maison de l'enfance d'Orléans confinés au Domaine du Ciran

La Maison de l'enfance à Orléans accueille en urgence les enfants placés par la justice dans le Loiret, notamment en raison de violences intrafamiliales. Cette structure, située rue du Faubourg St Jean, est régulièrement confrontée à un problème de saturation. Avant le confinement, ils étaient 80 enfants pour 60 places.

Eviter l'effet cocotte-minute

Cette sur-occupation, qui en temps ordinaire pose déjà problème, n'était plus envisageable avec la crise sanitaire actuelle. "Nous avions la crainte d'un effet cocotte-minute, reconnaît Marc Gaudet, le président du Département du Loiret qui gère la Maison de l'enfance. Ce sont des enfants qui ont subi un traumatisme, et l'épidémie du coronavirus risquait d'ajouter un autre traumatisme. D'où l'idée de sortir un groupe parmi eux, afin de desserrer la contrainte, de donner un peu plus d'air à ceux qui sont restés sur place, et de proposer une autre expérience à ceux qui sont partis."

Cette autre expérience, elle a lieu en pleine Sologne, au Domaine du Ciran, à Ménestreau-en-Villette. Le site accueille habituellement des classes découverte, mais peut aussi être loué pour des fêtes de famille : autant d'activités qui, bien sûr, sont actuellement suspendues. C'était donc l'endroit idéal pour y placer 18 jeunes issus de la Maison de l'enfance, âgés de 6 à 13 ans. L'encadrement est assuré par 9 animateurs de l'association Cigales et grillons.

18 enfants confinés sur... 300 hectares

"Le site étant fermé au public, nous sommes ravis de pouvoir héberger ces enfants, qui ont été répartis en quatre groupes, raconte Christian de Foberville, le directeur du Domaine du Ciran. Ils sont logés à la fois dans le château, dans la "maison du garde", et dans les petits gîtes en bois. Ils ont pour eux 300 hectares, l'équivalent de 600 terrains de football !" Et avec eux, des moutons solognots, des ânes, des cerfs, des biches... Un confinement très particulier, qui dure donc depuis plus d'un mois.

"Je me suis rendu sur place récemment et j'ai vu des enfants vraiment épanouis, témoigne Marc Gaudet. C'est pour eux une réelle découverte, même si ce n'est pas des vacances, ils ont eu cours le matin avant les congés scolaires... Honnêtement, ça nous invite à réfléchir pour la suite, il y a un sujet à creuser après la crise sanitaire : peut-être créer des séjours de rupture pour des enfants en mal-être qui auraient besoin de voir autre chose que la maison de l'enfance."

"C'est vraiment un plaisir pour nous de se dire qu'on apporte une petite pierre à l'édifice", renchérit Christian de Foberville, qui rappelle que l'un des objectifs de l'association pour la fondation Sologne, propriétaire du Domaine, est précisément d'éduquer à l'environnement et d'accueillir des enfants défavorisés. "C'est en plus la pleine période de renaissance du printemps, depuis leur arrivée, les enfants ont assisté à la naissance de huit moutons et d'une ânesse", conclut-il.