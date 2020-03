Coronavirus : 18 personnes contaminées en Centre-Val de Loire, un nouveau cas détecté dans le Loiret

Il y a désormais 18 cas de contamination de coronavirus dans la région Centre-Val de Loire. C'est ce qu'indique le nouveau bilan de l'Agence régionale de santé, transmis ce mercredi matin à 10 heures. Le nouveau cas a été détecté dans le département du Loiret, mais l'ARS n'apporte pas davantage de précisions sur l'identité de la personne ni sur son état de santé.

Dans le détail, cela donne donc 18 cas de coronavirus en Centre-Val de Loire.

8 dans le département du Loiret

5 en Indre-et-Loire

5 en Eure-et-Loir

L'Indre, le Cher et le Loir-et-Cher n'ont toujours aucun cas confirmé de coronavirus.

Consignes d'hygiène importantes à suivre

Dans son communiqué quotidien, l'Agence régionale de santé donne quelques indications sur le déroulement du premier tour des élections municipales. "Il n’est pas recommandé le port de gants ou de masques pour les personnes animant le bureau de vote, ni pour les votants", explique l'ARS Centre-Val de Loire. "Un accès à un point d’eau avec du savon, avec une signalétique adaptée, sera mis en place, pour pouvoir se laver les mains à l’entrée et à la sortie pour limiter au maximum les contaminations", est-il ajouté dans le communiqué.

De toute manière, le plus prudent est de suivre les consignes d'hygiènes élémentaires. Penser à régulièrement se laver les mains, ne pas faire la bise, ne pas serrer la main, bien penser à tousser dans son coude... En cas de fièvre, de toux ou de difficultés respiratoires, vous pouvez contacter le Samu Centre 15 pour faire part de vos symptômes. D'autant plus si vous vivez ou si vous revenez depuis moins de 14 jours d'une zone où circule le coronavirus. Si vous êtes malade, si vous avez ces symptômes, il ne faut surtout pas se rendre chez son médecin. Il faut éviter tout contact avec son entourage. Et le port du masque est conseillé.