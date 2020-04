Coronavirus : "2.200 soignants de l’AP-HP ont été infectés", assure Martin Hirsch

"Depuis le début, environ 2.200 soignants de l’AP-HP ont été infectés par le coronavirus. Parmi eux, quatre étaient ce dimanche en réanimation" et "il y en a un certain nombre qui sont guéris", a indiqué Martin Hirsch, directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, ce lundi sur France Inter.

Un plateau plus qu'un pic

Le pic de la pandémie pourrait être observé ce lundi, en Île-de-France, alors que la Direction générale de la santé a fait état, ce dimanche soir, d'un nombre de décès quotidien (357) en baisse et d'un ralentissement des admissions en réanimation dans les hôpitaux français.

"La notion de pic, vous pouvez la bannir de votre vocabulaire", précise Martin Hirsch . "Un pic, ça monte vite et ça descend vite. Là, ça monte vite, et ça descendra, si ça descend, ce qu'on espère tous, lentement ; ça restera stable pendant assez longtemps. Le terme de plateau est probablement meilleur s'il fait bien comprendre cette notion d'une tension qui dure longtemps. Un plateau, en montagne, cela peut être un plateau entre deux montagnes, et l'objectif c'est qu'il n'y ait pas la deuxième montagne qui arrive, ou qui arrive trop vite", poursuit le directeur général de l'AP-HP.

Le confinement ne doit pas être relâché

"Relâcher le confinement trop tôt, craquer en ce moment, alors qu'on est encore très proches des limites de la capacité d’absorption, conduirait à créer ce qu'on avait évité jusqu'à présent : le vrai débordement dans les établissements" de santé, a prévenu Martin Hirsch. Les derniers chiffres font état d'une baisse du nombre quotidien de décès en milieu hospitalier, et d'une diminution du solde entre les admissions et les sorties des services de soins intensifs. Ce solde est encore positif ( 140) et les patients en réanimation sont près de 7 000 encore ce lundi.

Pour lui, cette stabilisation est "bien évidemment" liée aux premiers effets du confinement. "Je crois que ça ne souffre pas discussion. Si on voit les choses se stabiliser, c'est parce que le confinement a été mis en place, et très majoritairement respecté", explique-t-il. "Je pense que si vous interrogez les experts, ils vous diront que le confinement a eu un impact un peu en deçà de ce qu'ils attendaient, mais il a un impact majeur. Et c'est pour cela que nous insistons tous pour ne pas le relâcher dès maintenant", a poursuivi Martin Hirsch.