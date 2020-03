Coronavirus : 2 drones pour faire respecter le confinement dans la Somme

Mobilisée sur le terrain, la gendarmerie de la Somme utilise depuis ce week-end deux drones pour faire respecter le confinement sur l'ensemble du département.

Équipé d'une caméra ultra haute-définition, le premier drone (le plus imposant) est fonctionnel de jour comme de nuit. Piloté par un gendarme à distance, l'appareil permet notamment de surveiller les plages picardes, soumis depuis vendredi à des interdictions de circulation. Plus petit, un deuxième drone est aussi en train d'être déployé.

Le drone de surveillance actuellement utilisé par la gendarmerie de la Somme a déjà été utilisé l'été dernier à Chantilly (Oise) à l'occasion du G7 des ministres des finances © Radio France - Gendarmerie de la Somme

Si les drones ne peuvent pas distribuer de contravention, il facilite l'intervention des gendarmes. Car le message est très clair pour ceux souhaitant braver les interdits et se balader sur la côte : restez chez vous pour éviter la propagation du coronavirus !

En complément des deux drones, la gendarmerie de la Somme utilise également deux hélicoptères, équipés chacun d'un avertisseur sonore, via une sirène et un haut-parleur. Ces deux hélicoptères sont également habilités à patrouiller dans les départements de l'Oise et de l'Aisne.

Les deux hélicoptères de patrouille sont équipés d'un avertisseur sonore © Radio France - Gendarmerie de la Somme

La carte-grise de votre voiture contrôlée en cas de déplacement vers la côte picarde

Il faut donc se faire une raison si vous souhaitez vous déplacer ce week-end pour une sortie détente sur la côte picarde. D'autant qu'en plus de l'attestation obligatoire, les gendarmes vérifient également les cartes grises des véhicules. Chaque conducteur ne pouvant justifier de son déplacement risque une amende de 135 euros.

Si vous avez une question au sujet d'un déplacement, vous pouvez vous rapprocher du numéro vert mis en place par le Ministère de la Santé : le 0 800 130 000.