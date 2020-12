Coronavirus : 20 % des parents vont renoncer à acheter des cadeaux de noël à leurs enfants

Pour beaucoup de familles, ce n'est pas un noël comme les autres. La crise sanitaire a entraîné une crise sociale qui touche de nombreux foyers. Selon le dernier baromètre du Secours populaire avec Ipsos sur la pauvreté, 33% des français ont subi une perte de revenus suite à la crise sanitaire. Le Secours populaire qui fait face à 45% d’augmentation des demandes d’aides de nouvelles personnes depuis le premier confinement. Voila pourquoi de nombreux foyers n'ont pas les moyens cette année de se transformer en Père Noël. Selon une étude de l'Ifop pour Dons solidaires, 20 % des parents ayant des enfants en âge de recevoir des cadeaux vont y renoncer cette année. Un pourcentage alarmant qui grimpe à 36 % des parents dans les catégories pauvres. Toujours selon cette étude, 14 % des parents comptent sur une aide extérieure (famille, association) pour pouvoir offrir des cadeaux à leurs enfants.

Une morosité que l'on retrouve dans les allées du marché du Prado à Marseille où la plupart des clients ont baissé leur budget pour noël. Valérie, créatrice de bijoux à petits prix est formelle : "l'ambiance de noël n'est pas là. Les gens sont inquiets. Il y peu de monde alors qu'à cette période les allées devraient être pleines, ce devrait être le rush". Sur son stand, toutes les clientes disent la même chose : elles sont diminué leur budget cadeaux. Françoise est auxiliaire de vie, elle élève ses deux enfants et cette année son budget de noël est passé de 600 à 300 euros. "Cette année j'ai été au chômage partiel et j'ai du mal à m'en sortir alors je fais le système D. Pour mes cadeaux, je cherche sur le marché et pour le repas je vais à LIDL. C'est le seul moyen pour moi de m'en sortir "