Coronavirus : 200 personnes dans les rues de Reims ce samedi pour protester contre le pass vaccinal

Un peu plus de 200 personnes ont participé au 26e rassemblement organisé contre le pass sanitaire ce samedi à Reims, pour dénoncer une mesure qu'ils jugent liberticide. Dès lundi, un pass vaccinal sera désormais nécessaire pour accéder aux établissements recevant du public.

Pour beaucoup, ce tour de vis supplémentaire du gouvernement dans sa stratégie de lutte contre l'épidémie ne surprend pas : « cela fait un certain temps que l'on est contre, que ce soit un pass sanitaire ou vaccinal, c'est quand même une restriction de liberté pour les gens, que l'on sépare en plusieurs catégories » commente Didier, pour qui la distinction entre personnes vaccinées et non-vaccinées demeure inacceptable.

L'efficacité des vaccins toujours mise en doute

Dans le cortège, des participants continuent à partager leurs doutes sur l'efficacité du vaccin, soutenant notamment que la hausse des contaminations ces dernières semaines prouve que la vaccin ne protège pas contre la maladie. Selon les données disponibles, il est établi que celui-ci protège davantage les personnes vaccinées d'en développer une forme grave.

Pour Delphine, une participante, c'est le moment choisi pour appliquer cette nouvelle mesure qui suscite sa méfiance : « Le virus est soi-disant de moins en moins dangereux, mais on nous impose quand même un pass vaccinal, il y a plein de contradictions » explique cette opposante, determinée à refuser la vaccination et se disant prête à « vivre sans le pass. »

Les participants ont défilé dans le centre ville de Reims. © Radio France - Natacha Kadur

Un argument partagé par Guillaume, habitué de ces rassemblements : « Depuis quelques jours, on met en avant les restrictions qui vont être bientôt levées : on entend parler de la fin de l'obligation du port du masque en extérieur, de nombre de personnes en réanimation qui diminue, malheureusement on ne parle pas assez du pass vaccinal qui est la plus importante discrimination mise en oeuvre par le gouvernement depuis le début de la crise du coronavirus » explique-t-il.