Coronavirus : 24 décès de plus en une semaine en Vaucluse

Le tableau de la pandémie se noircit un peu plus en Vaucluse. Les derniers chiffres publiés par la préfecture et par l'Agence Régionale de Santé montrent une "aggravation très préoccupante" de la situation : le taux de circulation du virus atteint 393 cas pour 100.000 habitants.

Plus de 1750 tests par jour en Vaucluse... et des heures d'attente comme ici au parc des exposions d'Avignon

"La situation sanitaire continue de se dégrader de manière très préoccupante en Vaucluse" : la préfecture et l'Agence Régionale de Santé posent un diagnostic inquiétant sur la pandémie de coronavirus dans notre département. Les derniers chiffres publiés ce mardi attestent d'une accélération et d'une dégradation de la situation. Le taux de circulation du virus -l'un des principaux indicateurs- atteint 393 cas pour 100.000 habitants (et même 541 dans les Pays d'Orange, 416 dans le Grand Avignon ou 397 dans le Luberon-Monts de Vaucluse.) Ce taux a été multiplié par 4 en l'espace de 3 semaines ! On dénombre 43 clusters en cours d'investigation dans le département.

21 morts de plus en une semaine en Vaucluse !

En ce qui concerne les tests, les vauclusiens sont de plus en plus nombreux à se faire tester (1750 tests chaque jour) pour un taux de positivité lui aussi à la hausse (20,9%) : plus d'une personne testée sur 5 est positive à la Covid-19. La dégradation de la situation sanitaire se mesure également dans nos hôpitaux : 225 personnes sont hospitalisées pour Covid-19 (90 de plus en une semaine) dont 12 en réanimation. Hélas, le nombre de décès est lui aussi en forte augmentation : 24 décès de plus en une semaine (en hôpital et en Etablissement Médicaux Sociaux) ; 111 depuis le début de la pandémie.