Coronavirus : 23 savoyards coincés au Cambodge vont être rapatriés

Après un voyage de dix jours, le groupe se voit refuser l'embarquement sur leur vol à destination de Genève. Morgane Richard, en contact avec sa mère tous les jours décrit la situation angoissante dans lesquelles se trouvent les 23 personnes âgées de 65 à 81 ans. "C'était très difficile pour eux là bas, les européens sont traités comme des pestiférés. C'était compliqué pour aller chercher de la nourriture. Les gens les évitaient dans la rue et tout ce qu'ils touchaient était désinfecté. Ils restaient cloîtrés dans leurs chambres d'hôtel."

Les voyageurs restent donc dans l'hôtel à leurs frais en essayant de trouver un autre moyen de rentrer. Sans nouvelles de leur agence de voyage, ils achètent d'autres billets sur des vols sur lesquels ils sont aussi refusés. Les familles se mobilisent et contactent le Quai d'Orsay pour faire connaître la situation. La solution tombe le mardi et tous peuvent s'inscrire sur un vol de rapatriement qui part de Phnom-Penh ce jeudi 26 mars à 19h30 (heure locale) et qui arrive ce vendredi matin à Roissy.

"Quand ma mère a su qu'elle allait rentrer, elle a fondu en larmes parce qu'elle se demandait finalement si elle allait. Ils vont bien physiquement mais ils ont eu très peur donc ils sont soulagés de rentrer et nous on est heureux de les accueillir et de les savoir à la maison", raconte Morgane Richard. Pour revenir à Chambéry, le groupe doit prendre un bus affrété par l'agence de voyages depuis l'aéroport.