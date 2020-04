Jour après jour, France Bleu Saint-Étienne Loire s'efforce de relayer les initiatives des uns et des autres pendant le confinement décidé pour lutter contre le coronavirus.

Coronavirus : 23e jour de confinement, le tour des initiatives et insolites dans la Loire et la Haute-Loire

France Bleu Saint-Étienne Loire rassemble ici jour après jour les aides et initiatives qui se mettent en place dans la Loire et la Haute-Loire pendant le confinement.

Ils fuient un contrôle et oublient leurs narguilés, avec un humour, les gendarmes de la Loire lancent un avis de recherche

L'IUT de Roanne a fourni des ordinateurs aux étudiants

Les policiers du Puy-en-Velay montrent les "zéros du quotidien"

Restez chez vous ! Le message martelé depuis plusieurs semaines ne semble pas toujours bien acquis par certains. Alors la police du Puy-en-Velay n'hésite pas à montrer du doigt ceux qui ne respectent pas le confinement.

Distribution de masques en tissus à Soleymieux

Après Roche-la-Molière, la mairie de Soleymieux va distribuer des masques en tissus pour les habitants de sa commune qui sont les plus fragiles.

A Saint-Étienne, des masques en tissus distribués à certains professionnels