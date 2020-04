Coronavirus : 24 nouvelles victimes de l'épidémie en Centre Val-de-Loire en 24 heures

L'épidémie de coronavirus continue de progresser en Centre Val-de-Loire. Selon l'agence régionale de la santé, 14 malades sont décédés dans un établissement de santé ce jeudi, et 10 dans un Ehpad. Sept personnes de plus sont en réanimation.

L'épidémie de coronavirus a déjà tué 154 personnes dans les établissements de santé du Centre Val-de-Loire et 81 personnes âgées dans un des Ehpad de la région. C'est ce qu'indique l'agence régionale de santé (ARS) dans son bilan quotidien, ce mercredi 8 avril.

10 décès en Ehpad et 14 dans les hôpitaux

C'est vingt-quatre morts de plus en 24 heures : 14 dans les établissements de santé de la région et 10 dans un Ehpad (établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes). 214 malades du Covid-19 sont actuellement en réanimation dans un hôpital de la région, sept de plus en une journée.

L'Eure-et-Loir, département le plus touché

Dans le détail, département par département, l'Eure-et-Loir reste le département le plus touché avec 36 décès dans les établissements de santé à ce jour, soit cinq décès supplémentaires en une journée (et 18 décès depuis le début de l'épidémie en Ehpad).

Un mort dans le Loiret

Le Loiret reste le deuxième département le plus touché : un décès ce mercredi dans un établissement de santé (28 morts au total) et aucun recensé en Ehpad (12 décès depuis le début).

Deux décès en Indre-et-Loire en 24h, trois décès dans le Cher

En Indre-et-Loire, il y a eu deux décès ce jour dans les établissements de santé, ce qui porte le total à 23 morts du coronavirus, et on compte sept décès dans les Ehpad (aucun enregistré ce jour, selon l'ARS). Dans le Cher, il y a eu deux décès en 24 heures dans un des hôpitaux du département (26 morts au total) et un décès en Ehpad (14 victimes).

Deux morts ce mercredi dans l'Indre

Dans le Loir-et-Cher, le nombre de personnes décédées dans un établissement de santé est passé de 14 à 16 en une journée et de 13 à 14 en Ehpad. Enfin, dans l'Indre, on a recensé, ce mercredi, deux décès dans un des établissements de santé du département, ce qui porte le total à 25. Dans l'Indre, seize personnes âgées sont décédées en Ehpad, à ce jour, selon les chiffres de l'ARS.