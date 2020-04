Coronavirus : 266 décès en plus en mars en Bourgogne Franche-Comté

Le nombre de décès enregistrés en Bourgogne Franche-Comté entre le 1er et le 30 mars 2020 est en hausse de 10,1% par rapport à mars 2019. La hausse est plus marquée dans le Doubs et la Côte-d'Or.