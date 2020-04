Jour après jour, pendant le confinement, France Bleu Saint-Étienne Loire relaie ici les initiatives des uns et des autres comme les infos pratiques.

Coronavirus : 26e jour de confinement, le tour des initiatives et insolites dans la Loire et la Haute-Loire

France Bleu Saint-Étienne Loire rassemble ici jour après jour les aides et initiatives qui se mettent en place dans la Loire et la Haute-Loire pendant le confinement. Nous ouvrons l'œil mais n'hésitez pas à nous les signaler via les réseaux sociaux : notre page Facebook ou notre compte Twitter.

Saint-Étienne confinée survolée par un drône

Envie d'une balade compatible avec le confinement ? Voici un peu plus de quatre minutes au dessus de Saint-Étienne depuis le quartier de la Manufacture en passant par la montée du Crêt de Roch, le puits Couriot ou le jardin de l'Europe sans oublier le Chaudron. Images tournées le 5 avril par Stéphane Couchoud. "Tous les bénéfices sont reversés aux hôpitaux et organismes de santé de la région stéphanoise", est-il écrit au générique. La vidéo suivante raconte le making of de ces "images de ouf avec personne en dessous".

Les gendarmes à la ferme

"Même la vache nous remercie de notre visite", s'amuse le rédacteur du post de la Gendarmerie de la Loire. Les militaires du groupement de gendarmerie de la Loire soulignent ce samedi matin qu'ils rendent aussi visite aux agriculteurs du bassin stéphanois pour conseiller les exploitants et permettre la poursuite de leur activité.

Près de 28 000 euros récoltés par les supporters de l'ASSE

Vous vous souvenez des cagnottes lancées en ligne par les groupes de supporters de l'ASSE ? Elles ont permis de rassembler près de 28 000 euros pour soutenir les soignants en lutte contre le Covid-19 mais pas seulement. "A l’hôpital Nord, on a amené par exemple des tablettes pour des patients sortant de réanimation pour qu’ils puissent contacter leurs familles vu que les visites sont interdites", explique un membre des Green Angels dans cet article d'Alexandre Vau. La collecte lancée par ce groupe d'ultras est d'ailleurs toujours ouverte.