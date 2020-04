Jour après jour, pendant le confinement, France Bleu Saint-Étienne Loire relaie ici les initiatives des uns et des autres comme les infos pratiques.

Coronavirus : 27e jour de confinement, le tour des initiatives et insolites dans la Loire et la Haute-Loire

France Bleu Saint-Étienne Loire rassemble ici jour après jour les aides et initiatives qui se mettent en place dans la Loire et la Haute-Loire pendant le confinement. Nous ouvrons l'œil mais n'hésitez pas à nous les signaler via les réseaux sociaux : notre page Facebook ou notre compte Twitter.

Deux piscines ouvertes spécialement pour les soignants dans la Loire

A partir de mercredi, les vestiaires et les douches des centres nautiques de Montbrison et St-Just-St-Rambert seront ouverts pour permettre aux soignants de se laver avant de rentrer chez eux pour réduire les risques de contamination.

Des mugs stéphanois au profit de la Fondation des Hôpitaux de France

L'entreprise ligérienne "Cadeau Maestro" lance une collection de 4 mugs spécialement conçus pour apporter des fonds et du soutien au personnel soignant.

Une cagnotte pour le CHU et un fauteuil à gagner

C'est une idée lancée par le Stéphanois Alexandre Monnery, coutumier du fait. Cette fois il lance une cagnotte pour gagner un fauteuil réalisé en collaboration avec l'artiste Patrice Murciano et exposé à la Galerie Au&Co à Saint-Etienne. La cagnotte est de 10 euros minimum et un vainqueur sera tiré au sort tandis que l'argent sera reversé au CHU.

Le lien pour participer à cette cagnotte

Une ligne d'écoute téléphonique pour les soignants et les familles de victimes

Elle est ouverte depuis une semaine : une plate-forme de thérapeutes bénévoles composées de psychologues, sophrologues, psychanalystes, coaches. Elle apporte 7 jours / 7 et 24h/24 une écoute assortie d'un soutien psychologique aux soignants en détresse face à cette crise sanitaire. Elle est ouverte également aux familles ayant perdues un proche du covid-19.

Un numéro unique 09 80 80 87 53