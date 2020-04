Coronavirus : 28.000 masques pour les habitants de Petite Camargue

"On voulait répondre à la demande des habitants" explique Jean-Paul Franc, le maire d'Aimargues et président de la communauté de communes Petite Camargue (Beauvoisin, Le Cailar, Aimargues, Vauvert, Aubord). On a donc passé une commande de 28.000 masques à Eminence, parce que c'est le fleuron du Gard et que l'entreprise est sur ma commune. La fabrication de ces masques, ça permet aussi de maintenir l'activité de l'usine et de payer du personnel qui ne souhaite pas être au chômage technique."

Pas encore de date de livraison

Près de 70 000 euros. C'est ce que la communauté de communes va débourser pour ces masques. "C'est une somme, mais par solidarité on se devait de prendre à notre charge cet équipement précise Jean-Paul Franc, même si j'ai entendu le ministre de l'Intérieur avoir demandé ce jeudi aux préfets de suspendre les arrêtés pris par les maires pour généraliser le port du masque. Pour moi, c'est une erreur car tout le monde devra porter un masque après le déconfinement. On prend les devants et je crois qu'on aura raison."

à lire aussi Coronavirus et confinement : 360 repas confectionnés chaque jour pour les SDF en Petite Camargue