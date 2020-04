Jour après jour, pendant le confinement, France Bleu Saint-Étienne Loire relaie ici les initiatives des uns et des autres comme les infos pratiques.

Coronavirus : 28e jour de confinement, le tour des initiatives et insolites dans la Loire et la Haute-Loire

France Bleu Saint-Étienne Loire rassemble ici jour après jour les aides et initiatives qui se mettent en place dans la Loire et la Haute-Loire pendant le confinement. Nous ouvrons l'œil mais n'hésitez pas à nous les signaler via les réseaux sociaux : notre page Facebook ou notre compte Twitter.

La Librairie de Paris vous propose de jouer depuis chez vous

Pour vous divertir en ces fêtes de Pâques, la Librairie de Paris à Saint-Étienne vous invite à jouer au jeu des sept différences sur sa page Facebook, en comparant deux photos de ses vitrines. Ouvrez bien l'oeil...

La police du Puy-en-Velay trouve qu'il y a trop de voitures en circulation...

Ce lundi matin ressemblait un peu trop à un lundi non confiné selon les policiers ponots, qui n'ont pas manqué de faire passer le message sur leur fil Twitter : restez chez vous.

... et les gendarmes ponots patrouillent sur les pistes cyclables

Pour mieux assurer leur mission de contrôle du confinement, les gendarmes de Haute-Loire patrouillent en voiture, mais aussi à pied et à vélo. Notamment sur les pistes cyclables et les chemins de randonnée. La communauté d'agglomération du Puy-en-Velay a d'ailleurs mis à disposition des gendarmes deux vélos à assistance électrique.

Une chaîne de solidarité pour les familles en difficulté à Saint-Étienne Chavanelle

Plus d'une trentaine de personnes ont déjà répondu à l'appel lancé par le directeur de l'Espace Boris Vian à Saint-Étienne pour venir en aide aux familles en difficulté dans les quartiers Chavanelle et Saint-Roch, avec des dons de denrées alimentaires.

Finale ASSE contre le covid-19 : le Stade de France rempli à 93%

L'objectif est presque rempli pour l'AS Saint-Étienne : plus de 74 000 places sur 80 000 ont déjà été vendues pour la finale virtuelle des Verts contre le coronavirus au Stade de France.