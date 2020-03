Coronavirus : 29 collèges de l'Hérault accueillent les enfants des soignants

Le Département se mobilise pour assurer la continuité du service public et venir en aide aux personnels soignants, en première ligne de cette crise. En accord avec la Préfecture de l’Hérault, 29 collèges soit environ un tiers de la totalité des établissements du département, accueillent les enfants des médecins et aides soignants.

L'idée est d'ouvrir un maximum de collèges afin de réduire le nombre d'enfants présents sur un même site. Dès lundi, un nettoyage approfondi des locaux a été effectué. Le personnel soignant concerné est invité à contacter directement les établissements ci-dessous dont ils dépendent, par téléphone uniquement.

Liste des 29 collèges réquisitionnés (liste susceptible d’évoluer)

Bassin Pic St Loup : Collège de St Clément de Rivière, Ganges, Jacou (Clapiers accueilli à Jacou), Castelnau le lez (Le Crès accueilli à Castelnau le lez)

Bassin centre Hérault : Collège de Bédarieux, Clermont l'Hérault , Gignac ,Paulhan ,Pézenas

Bassin Montpellier sud : · Collège Joffre de Montpellier (accueil aussi Royer et Clémenceau) , Pagnol de Montpellier, Cité Françoise Combes de Montpellier, Collège de Fabrègues, Villeneuve les Maguelone

Bassin Montpellier nord : · Collège de Pignan, Rabelais de Montpellier, Rimbaud de Montpellier, Veil de Montpellier, Claudel de Montpellier

Bassin de Béziers : · Collège Jean Perrin (pour tous les collèges de Béziers), collège d’Olonzac, Sérignan

Bassin de Thau : · Collège Cassin d’Agde, Simone de Beauvoir de Frontignan , Victor Hugo de Sète

Bassin de Lunel : · Collège de Lattes, La Grande motte, Lansargues, Lunel (Ambrussum)

Les personnels concernés

Tout personnel travaillant en établissements de santé publics/privés : hôpitaux, cliniques, SSR, HAD, centres de santé, etc. Tout personnel travaillant en établissements médico-sociaux pour personnes âgées et personnes handicapées : maisons de retraite, EHPAD, USLD, foyers autonomie, IME, MAS, FAM, SSIAD, etc. Les professionnels de santé et médico-sociaux de ville : médecins, infirmiers, pharmaciens, sages-femmes, aides-soignants, transporteurs sanitaires, biologistes, auxiliaires de vie pour personnes âgées et handicapées, etc.

Les personnels chargés de la gestion de l’épidémie des agences régionales de santé (ARS), des préfectures et ceux affectés à l’équipe nationale de gestion de la crise.