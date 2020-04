Jour après jour, pendant le confinement, France Bleu Saint-Étienne Loire relaie ici les initiatives des uns et des autres comme les infos pratiques.

Coronavirus : 29e jour de confinement, le tour des initiatives et insolites dans la Loire et la Haute-Loire

France Bleu Saint-Étienne Loire rassemble ici jour après jour les aides et initiatives qui se mettent en place dans la Loire et la Haute-Loire pendant le confinement. Nous ouvrons l'œil mais n'hésitez pas à nous les signaler via les réseaux sociaux : notre page Facebook ou notre compte Twitter.

Appel au don d'ordinateurs ou tablettes non utilisés à Saint-Étienne

Avec le confinement prolongé d'un mois, la problématique de la "fracture numérique" se poursuit : comment assurer la continuité pédagogique par exemple pour les élèves et les étudiants qui n'ont pas d'accès à internet ? À Saint-Étienne, la Maison solidaire lance un appel à tous les particuliers, toutes les associations, qui auraient des ordinateurs, des tablettes non utilisés. Un appel aux dons est également relayé pour financer des clés 3G.

200 volontaires vont confectionner des blouses pour l'hôpital de Roanne

Le Centre hospitalier de Roanne annonce qu'une opération de confection de blouses va être lancée dans les prochains jour, grâce à 200 volontaires qui ont répondu à l'appel à candidatures lancé par l'établissement.

La préfecture de Haute-Loire rappelle un produit hydroalcoolique

Attention aux produits que vous utilisez pour vous laver les mains face à l'épidémie de covid-19 ! La préfecture de Haute-Loire met en garde notamment contre une solution non conforme.

Marchés : la liste des producteurs présents au Puy-en-Velay actualisée ce mardi soir

Après le lundi de Pâques férié, les marchés reprennent ce mardi au Puy-en-Velay. Avec les précautions de rigueur, les producteurs présents viennent à tour de rôle chaque semaine sur les places ponotes. La liste doit d'ailleurs être actualisée ce mardi soir, prévient la Ville du Puy-en-Velay sur son site internet.

Des Couramiauds donnent de la voix pour soutenir les soignants

L'ensemble vocal couramiaud Pop 119 soutient en chanson les personnels soignants, en reprenant le titre "Sa raison d'être".

Le patron des gendarmes de la Loire en visioconférence pour parler cyber-protection

Le commandant de gendarmerie de la Loire anime ce mardi à 14h30 une session en ligne dans le cadre des ateliers numériques de Google à Saint-Étienne. Il sera question des arnaques et diverses escroqueries sur internet et de ce que les gendarmes font pour protéger les citoyens et les entreprises sur la toile.

Un petit tour dans le Chaudron

Après avoir filmé Saint-Étienne confinée grâce à un drone, Stéphane Couchoud propose sa vidéo du stade Geoffroy-Guichard en mode confiné.