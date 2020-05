Coronavirus : 3 agents de la prison du Pontet testés positifs au Covid-19

L'inquiétude grandit parmi les personnels et les détenus du Centre pénitentiaire du Pontet. Ce sont désormais trois agents qui ont été testés positifs au Covid-19. Une vaste campagne de dépistage avait été lancée le vendredi 22 mai, à la suite de la confirmation d'un premier cas. 297 personnes (membres du personnel du Centre pénitentiaire et détenus) ont été dépistés par l'unité sanitaire en milieu pénitentiaire avec l'aide des pompiers, des laboratoires de la ville et du Centre Hospitalier d'Avignon.

Une chaîne de transmission au sein de la prison ?

Les autorités précisent "qu'à ce stade, aucun cas positif n'a été identifié par les détenus." Une analyse épidémiologique est en cours pour identifier une éventuelle chaîne de transmission entre les différents cas testés positifs au Covid-19. Une affaire suivie de près par la préfecture de Vaucluse et par l'Agence Régionale de Santé.