Coronavirus : trois soignants de l'hôpital d'Arcachon ont passé la semaine en première ligne au CHU de Nancy

Une urgentiste, un médecin anesthésiste et un infirmier anesthésiste d'Arcachon viennent de passer quatre jours dans l'un des hôpitaux les plus saturés de France. Leur mission : prêter main forte et soulager leurs collègues du Grand Est débordés par l'épidémie.