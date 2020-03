Coronavirus : 35.000 litres de gel hydro-alcoolique produits par le laboratoire Gravier à Lussan

Le laboratoire Gravier, installé à Lussan, va fabriquer 35.000 litres de gel hydro-alcoolique. Ce laboratoire spécialisé dans les produits d'hygiène bio et les produits de ménage bio avait toutes les matières premières sous la main. 50% des personnels de production y travaillent.

Une évidence pour cette entreprise dit-elle. Elle avait tout sous la main, tous les produits nécessaires à la fabrication de gel hydro-alcoolique étaient déjà dans ses entrepôts, et les flacons également. Le département Recherche et Développement a élaboré la formule précise et c'était parti. La moitié des personnels de production ont été affectés à cette fabrication. Des salariés, ils sont 25, qui ont accepté de passer en 3x8 pour booster la sortie de ce gel.

35.000 litres d'ici la mi-avril

Le Laboratoire Gravier approvisionne des maisons de santé, des médecins, des mairies des environs, ainsi que l'ensemble de ses partenaires économiques et bien sûr ses clients habituels : magasins bio, pharmacies ou répartiteurs pharmaceutiques. Du gel vendu en petits flacons dans les magasins, et en grand volume pour les professionnels. Cette production de 35.000 litres, qui a débuté il y a quelques jours, devrait prendre fin à la mi-avril.