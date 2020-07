Coronavirus : 30 cas positifs liés au cluster du lac d’Annecy

Le cluster du lac d’Annecy n’en finit pas de s’étendre. Ce lundi soir, l’Agence régionale de santé (ARS) Auvergne-Rhône-Alpes indique que désormais 30 personnes ont contracté le coronavirus suite à ce mariage organisé le 14 juillet dernier sur un bateau. Dans son communiqué, l’ARS indique que 25 cas positifs ont été recensés dans la région et 5 hors Auvergne-Rhône-Alpes. "Les dépistages ont concerné au départ 93 personnes contacts identifiées (invités, salariés de restauration et membres d’équipage), dépistées entre le 19 et le 24 juillet", poursuit l’Agence régionale de santé.

Propagation du virus

Parmi les convives du mariage, une jeune fille testée positive a ensuite fréquenté un centre de loisirs à Saint Eustache. Suite aux tests effectués dans cette structure, trois autres enfants ont contracté la Covid-19 dont un qui, le weekend dernier, a participé à un baptême avec de nombreux invités. "Des investigations sont en cours", précise l’ARS.

Inquiétude également concernant un autre convive du mariage qui selon l’ARS a participé le 18 juillet à un événement privé dans un restaurant de Talloires. Trente-six personnes ont été testées. Les résultats devraient être connus prochainement. Enfin, l’un des salariés du traiteur du mariage contaminé par le virus a participé le 17 juillet à un repas de fiançailles à Oyonnax (Ain). Là aussi des tests ont été effectués. Suite à ce repas, deux personnes sont positives.

Deux autres clusters

Ce lundi soir, un responsable de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes indique que la Haute-Savoie fait partie des départements où la circulation du virus est active. Deux autres clusters ont été identifiés. L’un dans un Ehpad (4 cas) du nord du département. Le second concerne une entreprise de Cruseilles où 4 salariés ont été testés positifs.