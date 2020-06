Coronavirus : 30 travailleurs agricoles saisonniers testés positifs au Covid-19 dans les Bouches-du-Rhône

S'il fallait une preuve que le coronavirus circule toujours sur le territoire la voici avec ce nouveau foyer identifié dans le nord des Bouches-du-Rhône. Des travailleurs saisonniers agricoles ont été testés positifs au Covid-19, 30 au total sur les 202 testés. Ces saisonniers sont employés par une entreprise espagnole et sont hébergés à Maillane et Noves. Ils ramassent des fruits et légumes dans plusieurs exploitations du département.

Des symptômes avaient été signalés chez certains de ces saisonniers en fin de semaine dernière. L’Agence Régionale de Santé (ARS) Paca et le Sdis des Bouches-du-Rhône ont donc mené des tests. durant le week-end et les résultats sont tombés ce mardi.

Un dépistage massif prévu

Tous les saisonniers testés positifs ont été isolés, placés en quatorzaine sur leur lieu d'hébergement. Ils sont en arrêt de travail, isolés de leurs collègues, et soumis à des consignes sanitaires très strictes. Une enquête pour identifier toutes les personnes qui auraient été en contact avec eux est lancée, ce ne sera pas chose facile car certains d’entre eux sont sur le territoire français depuis le mois de janvier, d'autres sont arrivés après le 20 mai lorsque le gouvernement a autorisé les arrivées de l'étranger pour travailler dans les exploitations.

Dans le même temps une campagne massive de dépistage est organisée par les sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône et le Bataillon des marins-pompiers sur tous les lieux d’hébergement connus des salariés employés par la société concernée, et plus largement sur les lieux d’hébergement de saisonniers agricoles dans les Bouches-du-Rhône. Au total près d'un millier de tests.