Coronavirus : 300.000 masques distribués par la Ville d’Aix-en-Provence

À compter du 11 mai, le port du masque sera "préférable" et même "obligatoire", notamment dans les transports en commun. C’est ce que le Premier ministre Edouard Philippe a dit, ce mardi, lors de la présentation du plan de sortie du confinement. Dans cette perspective, la Ville d’Aix-en-Provence annonce avoir commandé 300.000 masques lavables pour ses habitants.

Conformes aux normes sanitaires validées par l’Afnor (Association française de normalisation), ces protections en tissu vont être distribuées dès le 6 mai par la municipalité. Celle-ci a prévu deux masques pour chaque habitant. Pour les réserver, les Aixois devront s’inscrire à partir du 4 mai sur le site www.aixenprovence.fr/masques. Après quoi, ils recevront « un mail récapitulatif » qui leur indiquera le lieu de retrait.

À retirer sur présentation de justificatifs

En effet, les masques seront à retirer tout au long du mois de mai, dans l’un des 22 sites de distribution. Sur place, précise la mairie, il faudra présenter :

• Une pièce d’identité.

• La confirmation d’inscription reçue lors de l’inscription (à imprimer ou à présenter sur son téléphone) ou le numéro que la plateforme vous a attribué au moment de l’inscription.

• Votre taxe d’habitation ou votre avis d’impôt sur le revenu afin de vérifier votre numéro fiscal.

• Un justificatif de domicile autre si vous n’êtes pas en possession de votre taxe d’habitation.

• Votre livret de famille pour retirer les masques des enfants mineurs.

• Une procuration manuscrite, copie de la pièce d’identité, confirmation d’inscription, taxe d’habitation ou avis d’impôt, et justificatif de domicile de la personne qui ne peut pas se déplacer.

La distribution se déroulera entre 9h et 18h. Pour ceux qui ne pourraient pas s’inscrire par Internet, la Ville d’Aix-en-Provence met en place un numéro : le 0800 820 830. Il est joignable du lundi au samedi, entre 8h et 18h. Enfin, pour ceux qui ne pourraient pas se déplacer, il est possible de demander de l’aide via la plateforme « entraidons-nous » à l’adresse suivante : https://aixenprovence.entraidonsnous.fr