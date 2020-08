Coronavirus : 300 contraventions pour non-port du masque dans la métropole lilloise

Terminé la prévention, place à la sanction. Si vous ne portez pas le masque dans les lieux où c'est obligatoire (jardins et espaces verts, rues piétonnes, rues très fréquentées, parkings de centres commerciaux,...), vous êtes désormais automatiquement sanctionné d'une amende de 135€. Le commissaire de police Sébastien Delmotte :

On arrête maintenant de sensibiliser, maintenant on dit stop ! On verbalise.

"Dans le Vieux-Lille, on est plus responsable, ajoute l'officier de police. Si vous passez dans le secteur Solférino-Masséna (qui compte de nombreux bars), on l'est un peu moins".

Depuis les premiers contrôles début août, 300 amendes ont été distribuées à Lille. Des chiffres relativement faibles à l'échelle de la métropole lilloise qui compte 1,2 million d'habitants.

Contrôles dans "les rues de la soif"

Ce vendredi soir, des policiers se sont déployés dans plusieurs quartiers de vie nocturne de Lille : la gare Lille-Flandres et les rues Solférino et Masséna. Aux abords des bars, la masse des fêtards et de fumeurs s'amuse souvent sans masques mais dès qu'arrive la voiture de police, les protections remontent sur le nez. Un simple échange suffit pour qu'ils respectent l'arrêté préfectoral passé il y a deux semaines.