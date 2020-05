Coronavirus : 300 kits sanitaires pour les commerçants du Vierzonnais

Ces kits sont financés par la communauté de communes et la ville. Ils sont très complets. Ces kits comprennent une visière, deux masques lavables, mais aussi un litre de gel hydroalcoolique, et un litre de désinfectant. Alain Lohou, président de l'office du commerce et de l'artisanat de Vierzon, espère que ce kit incitera les commerçants à appliquer efficacement les gestes barrières : " Le masque, ce n'est pas toujours agréable mais c'est obligatoire pour le commerçant et ses salariés. Voir pour les clients, si c'est possible. Le gel hydroalcoolique, c'est également important d'en mettre à disposition à l'entrée du magasin sans oublier le désinfectant pour nettoyer régulièrement les surfaces en contact avec le public. Ce kit, c'est une façon de montrer notre attachement à nos commerçants locaux."

Le centre ville désert de Vierzon devrait retrouver un peu de vie à partir du 11 mai. © Radio France - Michel Benoit

Le commerçant devra évidemment compléter cette dotation avec d'autres masques. Ce kit comprend également des bandes de marquage au sol pour un meilleur respect des distances sanitaires même si la recommandation, c'est un seul client à la fois dans la boutique, sauf si elle est grande... Et l'office du commerce et de l'artisanat de Vierzon réfléchit à une commande groupée de vitres paravirus : " On est en contact avec une entreprise locale qui pourra installer des vitres en plexiglass dans les commerces ou les bureaux, annonce Alain Lohou. Elle pourra également fournir un marquage au sol s'il est nécessaire de le renforcer." Le but c'est aussi de faire travailler des entreprises locales pour se prémunir de ce fichu virus avec lequel il faudra encore composer quelque temps...