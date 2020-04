Jour après jour, pendant le confinement, France Bleu Saint-Étienne Loire relaie ici les initiatives des uns et des autres comme les infos pratiques.

Coronavirus : 30e jour de confinement, le tour des initiatives et insolites dans la Loire et la Haute-Loire

Le Musée d'art moderne et contemporain de Saint-Étienne propose des ateliers pendant le confinement, cette semaine autour du collage.

France Bleu Saint-Étienne Loire rassemble ici jour après jour les aides et initiatives qui se mettent en place dans la Loire et la Haute-Loire pendant le confinement. Nous ouvrons l'œil mais n'hésitez pas à nous les signaler via les réseaux sociaux : notre page Facebook ou notre compte Twitter.

Un atelier collage avec le Musée d'art moderne de Saint-Étienne...

Depuis le début du confinement, le Musée d'art moderne et contemporain de Saint-Étienne propose des ateliers pour occuper vos enfants ou vous occuper. Le nouvel atelier proposé tourne autour des collages, en s'inspirant des oeuvres de l'artiste suisse Sophie Taeuber-Arp.

... et des activités manuelles pour les résidents des Ehpad stéphanois

La Ville de Saint-Étienne relaie l'initiative lancée avec les élèves du Conservatoire Massenet : des vidéos dans lesquelles ils présentent des activités manuelles adaptées aux résidents des maisons de retraite. Les Ehpad les proposent ensuite aux résidents sur des tablettes fournies par la municipalité.

Les entreprises solidaires de la gendarmerie

Les gendarmes de la Loire remercient l'entreprise de Boisset-Saint-Priest qui leur a offert 90 visières de protection.