Coronavirus : 317 PV dressés par la police nationale en Moselle

Depuis mardi, 317 PV ont été dressés pour défaut d’attestation de déplacement en zone police nationale en Moselle, soit environ 200 de plus entre mercredi et jeudi. La plupart des contraventions ont été dressées dans l'agglomération messine. Toutefois, leur nombre a diminué, il y en a eu 122 mercredi, et 89 jeudi.

Du discernement

La question récurrente est quels sont les déplacements justifiés ? Prenons un exemple, est-ce répréhensible de faire du vélo pour se dégourdir les jambes ? Le patron de la police nationale en Moselle, Philippe Tireloque, se montre plutôt conciliant : "_On fait preuve de discernement, on comprend que les gens ont besoin d’activité physique. Donc, on regarde l’adresse de domicile et il ne faut pas qu’ils en soient exagérément éloignés. Donc, il faut juger quand il y a de l_’abus".

Des commerces ouverts la nuit et quelques parties de football

Quels sont les abus constatés ? "Deux ou trois commerces sur le département ont ouvert clandestinement la nuit. On a fait un rappel à la loi avec la menace de fermeture administrative. Tout est rentré dans l’ordre. Concernant les regroupements, on a eu quelques cas minimes de personnes qui jouaient au football dans les rues. Mais globalement le nombre d’incidents est extrêmement rare et les gens se prêtes avec beaucoup de gentillesse aux contrôles", conclut Philippe Tireloque.

L'amende est passée à 135 euros, voire 375 euros en cas de récidive.