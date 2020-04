Jour après jour, France Bleu Saint-Etienne Loire s'efforce de relayer les initiatives des uns et des autres pendant le confinement décidé pour lutter contre le coronavirus.

Coronavirus : les initiatives et infos pratiques dans la Loire et la Haute-Loire au 35e jour de confinement

France Bleu Saint-Étienne Loire rassemble ici jour après jour les aides et initiatives qui se mettent en place dans la Loire et la Haute-Loire pendant le confinement. Nous ouvrons l'œil mais n'hésitez pas à nous les signaler via les réseaux sociaux : notre page Facebook ou notre compte Twitter !

Carmen à la maison par l'orchestre de Saint-Etienne

"L'amour est enfant de bohème - Il n'a jamais, jamais, connu de loi." ! Le chef d'orchestre Giuseppe Grazioli et les musiciens et musiciennes de l'orchestre de Saint-Etienne ont publié une vidéo sur youtube où ils ont interprété un passage de Carmen, chacun chez soi.

Le marché de Villars de retour à partir de ce jeudi

Fermé depuis le 26 mars, le marché du jeudi matin rouvre ce jeudi 23 avril. Le maire du Villars ayant obtenu une dérogation préfectorale, les forains habituels seront de nouveau sur la place Gambetta mais uniquement pour de la vente alimentaire.

Saint-Etienne lance "Ma fête du livre à la maison"

La ville de Saint-Etienne lance ce lundi 20 avril "Ma Fête du Livre à la Maison", un avant-goût de la 35e Fête du Livre. Cette initiative est appelé à durer 4 semaines au moins. L'opération a opération a été montée notamment par l'ingénierie du Livre de Saint-Étienne, les médiathèques municipales, les libraires indépendants, les éditeurs et auteurs... Chaque semaine, un jeu concours permettra également aux internautes de gagner des livres. Les animaux dans la ville seront la thématique principale de cette première semaine.

L'UFC QUE CHOISIR de Haute-Loire reste au contact

L’UFC Que Choisir de Haute-Loire a dû fermer son local d’Aiguilhe ainsi que toutes ses permanences avec les mesures de confinement. Mais l'association reste au contact des consommateurs : en Haute-Loire, l'UFC Que choisir garde une permanence par mail à contact@hauteloire.ufcquechoisir.fr et par téléphone au 04.71.02.29.45.

La Loire lance l'opération Aider nos anciens

Soutenir les personnes âgées, c'est la mission de solidarité de l'opération Aider nos anciens lancée ce lundi 20 avril par le département de la Loire. Cette opération de recueil de besoins, de question sur le sentiment d'isolement pourrait concerner près de 10 000 Ligériens et Ligériennes âgé(e)s de plus de 60 ans. Toutes les informations sont disponibles sur la plateforme www.aiderlesautres.fr qui enregistre déjà 540 inscriptions.