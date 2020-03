Coronavirus : 4.000 contrôles en quelques heures dans l'Essonne

Depuis mardi midi et l'instauration du confinement en France, les gendarmes de l'Essonne ont réalisé de très nombreux contrôles et verbalisés ceux qui circulaient sans attestation.

Comme tous les gendarmes de France, les hommes en bleu de l'Essonne sont mobilisés sur le terrain pour faire respecter le confinement décrété depuis mardi midi en France. Au lendemain de son entrée en vigueur, ils ont contrôlé 3.987 particuliers sur la voie publique et une dizaine de commerces, détaille un communiqué ce mercredi soir.

Les gendarmes essonniens, "issus des brigades territoriales, des brigades motorisées ou encore du poste à cheval, renforcés ça et là par trois pelotons de gendarmes mobiles" étaient mobilisés. Et "si les administrés étaient majoritairement en règle, cinquante infractions ont été relevées par procès-verbaux".

Les opérations de contrôle se poursuivront dans la nuit et les prochains jours, préviennent encore les gendarmes de l'Essonne. En tout, en France, plus de 70.000 contrôles ont été réalisés depuis le début du confinement et presque 4.100 PV dressés dans tout le pays a expliqué le ministre de l'Intérieur, mercredi soir.